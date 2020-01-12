Рапиристки сборной России победили на этапе КМ по фехтованию в Катовице

Женская сборная России по фехтованию на рапирах в составе Инны Дериглазовой, Анастасии Ивановой, Ларисы Коробейниковой и Аделины Загидуллиной завоевала золото среди команд на этапе Кубка мира в польском городе Катовице.

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РИА Новости

В финале россиянки одолели команду Франции со счётом 42:41. Третьими стали итальянки, которые оказались сильнее представительниц США — 45:18. Ранее Алексей Черемисинов завоевал бронзу в фехтовании на рапирах на этапе КМ во Франции.