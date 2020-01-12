Рапиристки сборной России победили на этапе КМ по фехтованию в Катовице
Женская сборная России по фехтованию на рапирах в составе Инны Дериглазовой, Анастасии Ивановой, Ларисы Коробейниковой и Аделины Загидуллиной завоевала золото среди команд на этапе Кубка мира в польском городе Катовице.
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
В финале россиянки одолели команду Франции со счётом 42:41.
Третьими стали итальянки, которые оказались сильнее представительниц США — 45:18.
Ранее Алексей Черемисинов завоевал бронзу в фехтовании на рапирах на этапе КМ во Франции.
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