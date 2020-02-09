Дюплантис установил новый мировой рекорд по прыжкам с шестом в помещении

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Шведский легкоатлет Арман Дюплантис стал новым рекордсменом мира, на турнире в польском Торуне превзойдя мировой рекорд по прыжкам с шестом в помещении.

Швед прыгнул на 6,17 м, на 1 см превзойдя предыдущий мировой рекорд, принадлежавший французу Рено Лавиллени.

В начале февраля на соревнованиях в немецком Дюссельдорфе 20-летний Дюплантис уже пытался взять эту высоту, но потерпел неудачу.

Ранее Чичерова не исключила, что может стать тренером после завершения карьеры.

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