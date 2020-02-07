Чичерова не исключила, что может стать тренером после завершения карьеры

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова рассказала, чем может заняться после завершения спортивной карьеры.

«У меня есть мысли по поводу тренерской деятельности. Раньше я всегда эту мысль от себя гнала и не принимала её. Мне казалось, я так пресытилась всем в спорте, что передавать свой опыт куда-то ещё и заниматься детьми — это вообще не моё. Но сейчас я всё чаще думаю: а почему бы и нет?» — приводит слова Чичеровой РИА Новости.

Она также отметила, что хотела бы больше времени проводить с семьёй и родить ещё одного ребёнка.

Ранее Чичерова рассказала, когда может завершить карьеру.