Чичерова не исключила, что может стать тренером после завершения карьеры

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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова рассказала, чем может заняться после завершения спортивной карьеры.
Чичерова не исключила, что может стать тренером после завершения карьеры
  • РИА Новости

«У меня есть мысли по поводу тренерской деятельности. Раньше я всегда эту мысль от себя гнала и не принимала её. Мне казалось, я так пресытилась всем в спорте, что передавать свой опыт куда-то ещё и заниматься детьми — это вообще не моё. Но сейчас я всё чаще думаю: а почему бы и нет?» — приводит слова Чичеровой РИА Новости.

Она также отметила, что хотела бы больше времени проводить с семьёй и родить ещё одного ребёнка.

Ранее Чичерова рассказала, когда может завершить карьеру.

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