Тутберидзе поздравила своих воспитанников и дочь с медалями ЧР среди юниоров

Известный российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе подвела итоги юниорского первенства страны.

«Закончилось первенство России среди юниоров. Поздравляю наших ребят с медалями и с отбором на чемпионат мира среди юниоров — 2020. Очень рада за Диану с Глебом», — написала тренер в Instagram.

Подопечные Тутберидзе заняли все три призовых места в женском одиночном катании, а также первое у юношей.

Дочь Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным, стала бронзовым призёром среди танцевальных дуэтов.

Ранее сообщалось, что Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов стали победителями ЧР среди юниоров в соревновании спортивных пар.