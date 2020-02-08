Тутберидзе поздравила своих воспитанников и дочь с медалями ЧР среди юниоров

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Известный российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе подвела итоги юниорского первенства страны.
Тутберидзе поздравила своих воспитанников и дочь с медалями ЧР среди юниоров
  • РИА Новости

«Закончилось первенство России среди юниоров. Поздравляю наших ребят с медалями и с отбором на чемпионат мира среди юниоров — 2020. Очень рада за Диану с Глебом», — написала тренер в Instagram.

Подопечные Тутберидзе заняли все три призовых места в женском одиночном катании, а также первое у юношей. 

Дочь Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным, стала бронзовым призёром среди танцевальных дуэтов.

Ранее сообщалось, что Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов стали победителями ЧР среди юниоров в соревновании спортивных пар.

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