Бакаев: я плохой лидер «Спартака», если команда на 10-м месте

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, какой видит свою роль в команде.

«Если я лидер команды, то плохой. «Спартак» на десятом месте идёт. Давайте подождём. Нам предстоит ещё много работы», — заявил Бакаев после матча Кубка Париматч Премьер с «Партизаном» (3:2).

Также футболист «Спартака» отметил, что ему не принципиально, на какой позиции выступать.

«Мне без разницы, на какой позиции играть. Где тренер ставит, там я и готов выходить, помогать команде. Для меня всегда самым важным было играть, играть и ещё раз играть», — добавил футболист.

Ранее Тошич раскритиковал судейство на Кубке Париматч Премьер.