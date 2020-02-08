Бакаев: я плохой лидер «Спартака», если команда на 10-м месте
- @fcsm_official
«Если я лидер команды, то плохой. «Спартак» на десятом месте идёт. Давайте подождём. Нам предстоит ещё много работы», — заявил Бакаев после матча Кубка Париматч Премьер с «Партизаном» (3:2).
Также футболист «Спартака» отметил, что ему не принципиально, на какой позиции выступать.
«Мне без разницы, на какой позиции играть. Где тренер ставит, там я и готов выходить, помогать команде. Для меня всегда самым важным было играть, играть и ещё раз играть», — добавил футболист.
Ранее Тошич раскритиковал судейство на Кубке Париматч Премьер.