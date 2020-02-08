Смолов попал в заявку «Сельты» на матч 23-го тура Примеры с «Севильей»

Футбольный клуб «Сельта» из Виго огласил заявку на матч 23-го тура испанской футбольной Примеры с «Севильей».

Как сообщается на официальном сайте «Сельты», в заявку попал российский форвард команды Фёдор Смолов.

Встреча «Сельта» — «Севилья» состоится 9 февраля в Виго на стадионе «Балаидос».

Смолов перешёл в «Сельту» из «Локомотива» на правах аренды с возможностью выкупа по окончании сезона. Он уже дебютировал за новую команду в матче 22-го тура Примеры с «Валенсией».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» рассматривает восемь форвардов на замену Смолову.