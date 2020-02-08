Путин уверен, что турнир WTA в Санкт-Петербурге пройдёт на высоком уровне

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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге.
Путин уверен, что турнир WTA в Санкт-Петербурге пройдёт на высоком уровне
  • РИА Новости

«Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия V Международного женского теннисного турнира «St. Petersburg Ladies Trophy 2020», — приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

Он также отметил, что турнир объединил талантливых спортсменок из разных стран, и выразил уверенность, что он пройдёт на высоком уровне.

Турнир состоится с 10 по 16 февраля.

Ранее футболист сборной России Денис Черышев рассказал об отношении испанцев к Путину.

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