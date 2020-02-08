Путин уверен, что турнир WTA в Санкт-Петербурге пройдёт на высоком уровне
- РИА Новости
«Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия V Международного женского теннисного турнира «St. Petersburg Ladies Trophy 2020», — приводит слова Путина официальный сайт Кремля.
Он также отметил, что турнир объединил талантливых спортсменок из разных стран, и выразил уверенность, что он пройдёт на высоком уровне.
Турнир состоится с 10 по 16 февраля.
Ранее футболист сборной России Денис Черышев рассказал об отношении испанцев к Путину.