Путин уверен, что турнир WTA в Санкт-Петербурге пройдёт на высоком уровне

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге.

«Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия V Международного женского теннисного турнира «St. Petersburg Ladies Trophy 2020», — приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

Он также отметил, что турнир объединил талантливых спортсменок из разных стран, и выразил уверенность, что он пройдёт на высоком уровне.

Турнир состоится с 10 по 16 февраля.

Ранее футболист сборной России Денис Черышев рассказал об отношении испанцев к Путину.