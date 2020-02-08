Хоккеист «Оттавы» Наместников может пропустить матч после попадания шайбы в лицо

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Российский нападающий «Оттава Сенаторз» Владислав Наместников может пропустить матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипег Джетс» из-за травмы.
Хоккеист «Оттавы» Наместников может пропустить матч после попадания шайбы в лицо
  • Reuters

Об это сообщает пресс-служба «Сенаторз».

Наместников получил повреждение на тренировке при попадании шайбы в лицо. Россиянин уже пропустил игру с «Колорадо Эвеланш».

«Пока не получали обновлённую информацию по ситуации с Наместниковым, так как готовились к завтрашнему матчу. Там было много крови, но он сильный парень. Однако мы не будем ставить его в трудное положение», — заявил главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит.

Ранее сообщалось, что российский форвард «Даллас Старз» Александр Радулов получил травму в матче НХЛ с «Миннесота Уайлд».

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