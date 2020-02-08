«Торонто» одержал 13-ю победу подряд в НБА

Короткая ссылка
«Торонто Рэпторз» обыграл «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Торонто» одержал 13-ю победу подряд в НБА
  • Reuters

Встреча прошла в Индианаполисе и завершилась в пользу гостей — 115:106.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Рэпторз» Серж Ибака, оформивший дабл-дабл из 22 очков и десяти подборов. Его партнёр по команде Кайл Лоури также отметился дабл-даблом из 16 очков и десяти передач.

У хозяев дабл-дабл из 19 очков и 16 подборов на счету Домантаса Сабониса.

Для «Торонто» эта победа стала 13-й подряд, «Пэйсерс» же потерпел третье поражение.

Ранее сообщалось, что 21 очко Зайона Уильямсона помогло «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграть «Чикаго Буллз» в НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить