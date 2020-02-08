«Торонто» одержал 13-ю победу подряд в НБА

«Торонто Рэпторз» обыграл «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Индианаполисе и завершилась в пользу гостей — 115:106.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Рэпторз» Серж Ибака, оформивший дабл-дабл из 22 очков и десяти подборов. Его партнёр по команде Кайл Лоури также отметился дабл-даблом из 16 очков и десяти передач.

У хозяев дабл-дабл из 19 очков и 16 подборов на счету Домантаса Сабониса.

Для «Торонто» эта победа стала 13-й подряд, «Пэйсерс» же потерпел третье поражение.

Ранее сообщалось, что 21 очко Зайона Уильямсона помогло «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграть «Чикаго Буллз» в НБА.