Гол Гурьянова не спас «Даллас» от поражения от «Миннесоты» в НХЛ

«Даллас Старз» уступил «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась в Далласе и завершилась в пользу гостей — 3:2.

В составе «Старз» отличились Джо Павелски и Денис Гурьянов. У гостей дубль оформил Йоэль Эрикссон Эк и одну шайбу забросил Райан Донато.

Для «Миннесоты» эта победа стала третьей подряд.

В следующем матче «Даллас» сыграет с «Сент-Луиз Блюз», а «Уайлд» встретится с «Колорадо Эвеланш».

Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Баффало Сэйбрз» в НХЛ, несмотря на результативный пас Артемия Панарина.