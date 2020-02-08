Гол Гурьянова не спас «Даллас» от поражения от «Миннесоты» в НХЛ
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Встреча состоялась в Далласе и завершилась в пользу гостей — 3:2.
В составе «Старз» отличились Джо Павелски и Денис Гурьянов. У гостей дубль оформил Йоэль Эрикссон Эк и одну шайбу забросил Райан Донато.
Для «Миннесоты» эта победа стала третьей подряд.
В следующем матче «Даллас» сыграет с «Сент-Луиз Блюз», а «Уайлд» встретится с «Колорадо Эвеланш».
Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Баффало Сэйбрз» в НХЛ, несмотря на результативный пас Артемия Панарина.