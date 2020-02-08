Гол Гурьянова не спас «Даллас» от поражения от «Миннесоты» в НХЛ

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«Даллас Старз» уступил «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Гурьянова не спас «Даллас» от поражения от «Миннесоты» в НХЛ
  • Reuters
  • © Jerome Miron-USA TODAY Sports

Встреча состоялась в Далласе и завершилась в пользу гостей — 3:2.

В составе «Старз» отличились Джо Павелски и Денис Гурьянов. У гостей дубль оформил Йоэль Эрикссон Эк и одну шайбу забросил Райан Донато.

Для «Миннесоты» эта победа стала третьей подряд.

В следующем матче «Даллас» сыграет с «Сент-Луиз Блюз», а «Уайлд» встретится с «Колорадо Эвеланш».

Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Баффало Сэйбрз» в НХЛ, несмотря на результативный пас Артемия Панарина.

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