«Рейнджерс» проиграл «Баффало» в НХЛ, несмотря на результативный пас Панарина

«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Сэйбрз» отличились Земгус Гиргенсонс, Сэм Райнхарт и Джимми Веси. Хозяева ответили голами Мики Зибанеджада и Криса Крайдера.

Российский форвард «Нью-Йорка» Артемий Панарин отметился результативной передачей.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз», а «Баффало» встретится с «Анахайм Дакс».

Ранее дебютная шайба Максима Летунова в НХЛ помогла «Сан-Хосе» обыграть «Эдмонтон».