«Рейнджерс» проиграл «Баффало» в НХЛ, несмотря на результативный пас Панарина
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Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В составе «Сэйбрз» отличились Земгус Гиргенсонс, Сэм Райнхарт и Джимми Веси. Хозяева ответили голами Мики Зибанеджада и Криса Крайдера.
Российский форвард «Нью-Йорка» Артемий Панарин отметился результативной передачей.
В следующем матче «Рейнджерс» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз», а «Баффало» встретится с «Анахайм Дакс».
Ранее дебютная шайба Максима Летунова в НХЛ помогла «Сан-Хосе» обыграть «Эдмонтон».