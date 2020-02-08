«Рейнджерс» проиграл «Баффало» в НХЛ, несмотря на результативный пас Панарина

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«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Рейнджерс» проиграл «Баффало» в НХЛ, несмотря на результативный пас Панарина
  • Reuters
  • © Brad Penner-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Сэйбрз» отличились Земгус Гиргенсонс, Сэм Райнхарт и Джимми Веси. Хозяева ответили голами Мики Зибанеджада и Криса Крайдера.

Российский форвард «Нью-Йорка» Артемий Панарин отметился результативной передачей.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз», а «Баффало» встретится с «Анахайм Дакс».

Ранее дебютная шайба Максима Летунова в НХЛ помогла «Сан-Хосе» обыграть «Эдмонтон».

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