Дебютная шайба Летунова в НХЛ помогла «Сан-Хосе» обыграть «Эдмонтон»

«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.

Победу «Сан-Хосе» принесли две шайбы Тимо Майера и голы Эвандера Кейна, Стефана Ноэсена, Кевина Лабанка и Максима Летунова, впервые забившего в НХЛ в своём втором матче в лиге.

«Эдмонтон» ответил голами Сэма Ганье, Коннора Макдэвида и Итана Бира.

В других матчах игрового дня «Филадельфия Флайерз» разгромно проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» (0:5), «Нью-Йорк Айлендерс» победил «Лос-Анджелес Кингз» (5:3), «Баффало Сэйбрз» по буллитам уступил «Детройт Ред Уингз» (3:4), «Оттава Сенаторз» проиграл «Колорадо Эвеланш» (1:4), «Сент-Луис Блюз» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» (2:4), «Миннесота Уайлд» обыграл «Ванкувер Кэнакс» (4:2), а «Калгари Флэймз» уступил «Нэшвилл Предаторз» (2:3).

Ранее сообщалось, что «Флорида» разгромно проиграла «Вегасу», Бобровского заменили после шести пропущенных шайб.