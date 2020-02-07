«Флорида» разгромно проиграла «Вегасу», Бобровского заменили после шести пропущенных шайб

Короткая ссылка
«Флорида Пантерз» потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Флорида» разгромно проиграла «Вегасу», Бобровского заменили после шести пропущенных шайб
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счётом 7:2 в пользу гостей.

В составе «Вегаса» дубли оформили Марк Стоун и Макс Пачиоретти, ещё по одной шайбе забросили Нейт Шмидт, Ши Теодор и Джонатан Маршессо.

«Флорида» ответила голами Майка Хоффмана и Винсента Трочека. Голкипер Сергей Бобровский, отразивший 23 броска, был заменён на 49-й минуте, к тому времени пропустив шесть шайб.

Ранее Бобровский заявил, что очень недоволен своей игрой в нынешнем сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить