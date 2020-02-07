«Флорида» разгромно проиграла «Вегасу», Бобровского заменили после шести пропущенных шайб

«Флорида Пантерз» потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счётом 7:2 в пользу гостей.

В составе «Вегаса» дубли оформили Марк Стоун и Макс Пачиоретти, ещё по одной шайбе забросили Нейт Шмидт, Ши Теодор и Джонатан Маршессо.

«Флорида» ответила голами Майка Хоффмана и Винсента Трочека. Голкипер Сергей Бобровский, отразивший 23 броска, был заменён на 49-й минуте, к тому времени пропустив шесть шайб.

Ранее Бобровский заявил, что очень недоволен своей игрой в нынешнем сезоне.