Бобровский заявил, что очень недоволен своей игрой в нынешнем сезоне НХЛ

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский заявил, что недоволен своими показателями в текущем сезоне.

«Конечно, стараюсь, настраиваюсь, работаю. Все знают о том, что мои статистические показатели не там, где хотелось бы. Я очень недоволен, поэтому продолжаю усердно работать. Опять же — есть то, что есть: такие цифры, такая статистика. Знаю, что должен быть лучше, должен работать, улучшать свою статистику и прилагать усилия для достижения личного успеха», — приводит слова Бобровского «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 31-летний голкипер сыграл в 37 матчах, в одном из которых оформил шатаут, при общем показателе отражения бросков в 89,8%.

Ранее сообщалось, что Андрей Василевский поделился впечатлениями от выступления в Матче звёзд НХЛ.