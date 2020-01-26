Василевский: я отлично провёл время на Матче звёзд НХЛ, и это главное

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился впечатлениями от выступления в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Хоть я и вратарь, но совершенно не против, когда забивается побольше шайб. Фанатам это по душе. Как говорится, ничего нам, всё им. В этом плане «три на три» более привлекателен для болельщиков, чем «пять на пять» или даже «четыре на четыре», — приводит слова Василевского пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что в таких матчах участвуют не ради денег и призов.

«Приезжаешь за впечатлениями, воспоминаниями. Я отлично провёл время, и это главное. Поверьте, атмосфера такого праздника надолго остаётся в памяти. Сюда приехали болельщики со всего мира, чувствовалось, что им интересно, хотелось их порадовать. Думаю, это получилось», — добавил голкипер.

Команда Атлантического дивизиона, за которую играл Василевский, уступила сборной Тихоокеанского дивизиона в финале Матча звёзд со счётом 4:5. Василевский отразил семь из 11 бросков за 9 минут и 19 секунд игрового времени.

Ранее сообщалось, что Давид Пастрняк был признан MVP Матча звёзд НХЛ.