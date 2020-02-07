Ананидзе рассказал, почему ушёл из «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе рассказал, почему принял решение покинуть клуб.

«Мне было обидно, когда Леонид Федун сказал, что я не соответствую уровню команды. Я боролся за место в составе в лучшем «Спартаке» за всю историю. Когда мы стали чемпионами и выиграли Суперкубок. До этого конкурировал в команде с Алексом и Веллитоном. Тот «Спартак» также претендовал на чемпионство. А нынешний идёт на десятом месте, и я тут не играю? Это должно означать, что я очень-очень плохой футболист. Но я не мог так сдать», — цитирует Ананидзе «Чемпионат».

В зимнее трансферное окно футболист перешёл в кипрский «Анортосис».

Ранее сообщалось, что арендованный у «Спартака» футболист Ташаев перенёс операцию.