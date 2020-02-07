Бывший футболист «Барселоны» раскритиковал руководство клуба

Бывший французский футболист Кристофф Дюгарри считает, что в «Барселоне» находится слишком много людей, не обладающих необходимыми профессиональными качествами.

«Это клуб клоунов. У них всё наоборот. Они купили Коутиньо и Дембеле, а теперь готовы их продать. Складывается впечатление, что у клуба нет долгосрочных проектов. Единственный приоритет для «Барселоны» сейчас — это переизбрание президента на новый срок. В клубе есть недопонимание. У них много проблем. В клубе слишком много людей, которые не обладают должным профессионализмом», — приводит слова Дюгарри As со ссылкой на RMC Sport.

Француз выступал за «Барселону» с лета по декабрь 1997 года.

Ранее Гвардиола выразил желание, чтобы Месси остался в «Барселоне» и завершил там карьеру.