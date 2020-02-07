Браун высказался о ситуации с возможной отменой Гран-при «Формулы-1» в Китае из-за коронавируса

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун прокомментировал ситуацию вокруг возможной отмены или переноса этапа Гран-при в Китае из-за вспышки коронавируса.

«Я думаю, если есть возможность, что этап не состоится в апреле, то его перенесут. Мы оставим открытой возможность проведения гонки позднее в этом году. В Китае растущий рынок, и мы хотели бы провести там гонку», — приводит слова Брауна Motorsport.

Он также опроверг информацию о возможном размене датами проведения этапов в Китае и России.

«Мы ждём, пока китайский промоутер и власти примут окончательное решение. Думаю, в ближайшие неделю-две станет ясно, как всё будет. Есть два логистических дедлайна. Первый наступит через неделю-две, когда отправятся морские грузы. Но потом мы начнём отправлять туда людей. Люди едут, чтобы подготовить всё к этапу, и это критическая стадия. Это начнётся через две-три недели. К этому времени нам надо всё решить», — добавил спортивный директор чемпионата.

Этап Гран-при в Китае запланирован на 17—19 апреля. Соревнования традиционно проходят в Шанхае.

Ранее сообщалось, что FIA отложила этап «Формулы-Е» в Китае из-за коронавируса.