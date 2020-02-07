Капитан сборной России Киселевич назвал грубые ошибки причиной проигрыша финнам

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Капитан сборной России по хоккею Богдан Киселевич подвёл итоги матча с командой Финляндии (0:3) в первом туре шведского этапа Евротура.
Капитан сборной России Киселевич назвал грубые ошибки причиной проигрыша финнам
  • globallookpress.com

«Плохо начали, где-то нервничали. Оказались не готовы, допустили грубые и несвойственные нам ошибки, за которые были наказаны. Первые пять минут были обескураживающими, потом уже исправились и два периода провели так, как надо было начинать. Эта игра — огромный опыт и пойдёт только в плюс, нужно добавить результат», — цитирует спортсмена ТАСС.

По мнению Киселевича, после пятничной тренировки сборная будет играть ещё лучше. Количество дебютантов, считает он, не должно служить оправданием проигрышу.

Ранее сообщалось, что его партнёр Зернов не считает молодой состав оправданием поражения от Финляндии в Еврохоккейтуре.

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