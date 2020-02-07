Зернов не считает молодой состав оправданием поражения от Финляндии в Еврохоккейтуре

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Нападающий сборной России по хоккею Денис Зернов прокомментировал поражение от команды Финляндии (0:3) в матче Еврохоккейтура.
Зернов не считает молодой состав оправданием поражения от Финляндии в Еврохоккейтуре
  • AFP

«Во втором и третьем периодах мы довольно неплохо играли, создавали моменты, но не получилось забить. То, что у нас молодой состав, — не оправдание. Всем дали шанс, и надо им пользоваться, на каждую игру выходить с желанием. Желание было, просто начало мы проспали, получили быстрые голы», — цитирует спортсмена ТАСС.

По словам Зернова, перед следующим матчем против шведов, назначенным на 8 февраля, российским хоккеистам необходимо побыстрее восстановиться и разобрать игру соперников, а также «настроиться с хорошей головой».

Ранее заслуженный тренер России Новиков заявил о том, что нападающих сборной надо ругать за отсутствие голов.

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