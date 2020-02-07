Заслуженный тренер России Новиков: нападающих сборной надо ругать из-за отсутствия голов

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Хоккейный тренер Юрий Новиков поделился мнением о поражении сборной России от команды Финляндии на Шведских играх в рамках Еврохоккейтура (0:3).
Заслуженный тренер России Новиков: нападающих сборной надо ругать из-за отсутствия голов
  • РИА Новости

«Нападающих надо поругать, ведь они не забросили ни одной шайбы. Оправданий этому быть не может, они должны забивать в любом состоянии и возрасте. Нападающий — это агрессор. Три пропущенных шайбы — это немного, это достойный результат. А вот отсутствие голов в ворота финнов — это минус», — приводит слова эксперта «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что сборная Швеции победила команду Чехии в рамках домашнего этапа Еврохоккейтура (2:1).

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