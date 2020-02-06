Черчесов прокомментировал переход Соболева в «Спартак»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что переход форварда Александра Соболева из «Крыльев Советов» в «Спартак» пойдёт на пользу национальной команде.

«Мы с Федуном обменялись мнениями по поводу перехода Соболева. Я сказал прямо: для сборной это хорошо. Парень оказывается в более серьёзной конкурентной среде, в клубе статусом повыше, где принято ставить серьезные задачи — выигрывать чемпионство, кубок. В такой обстановке лучшие качества проявляются быстрее. Нам будет проще правильно футболиста оценить. Для сборной России это плюс. А как Соболев себя проявит в «Спартаке» и насколько поможет московскому клубу, покажет время», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

22-летний Соболев перешёл в «Спартак» на правах аренды до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.

Ранее в «Крыльях Советов» заявили, что предлагали Соболеву более выгодные условия, чем «Спартак».