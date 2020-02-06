В «Крыльях Советов» заявили, что предлагали Соболеву более выгодные условия, чем «Спартак»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов заявил, что самарский клуб пытался сохранить форварда Александра Соболева, сделав ему более выгодное финансовое предложение, чем московский «Спартак».

«По условиям договора с московским «Спартаком» мы не можем раскрывать финансовые подробности сделки. Скажу, что предложение «Спартака» было наиболее выгодным и мы на совете директоров его приняли. Несколько клубов интересовались Соболевым. В свою очередь, мы очень хотели сохранить Александра в команде и также сделали ему достойное предложение на значительно более выгодных условиях. Однако он принял своё решение. Мы с уважением относимся к его выбору, желая успехов в футбольной карьере», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Соболев перешёл в московский «Спартак» на правах аренды до конца сезона с правом последующего выкупа.

Ранее сообщалось, что Корнаухов высказался о перспективах Соболева в «Спартаке».