В «Крыльях Советов» заявили, что предлагали Соболеву более выгодные условия, чем «Спартак»

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Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов заявил, что самарский клуб пытался сохранить форварда Александра Соболева, сделав ему более выгодное финансовое предложение, чем московский «Спартак».
В «Крыльях Советов» заявили, что предлагали Соболеву более выгодные условия, чем «Спартак»
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«По условиям договора с московским «Спартаком» мы не можем раскрывать финансовые подробности сделки. Скажу, что предложение «Спартака» было наиболее выгодным и мы на совете директоров его приняли. Несколько клубов интересовались Соболевым. В свою очередь, мы очень хотели сохранить Александра в команде и также сделали ему достойное предложение на значительно более выгодных условиях. Однако он принял своё решение. Мы с уважением относимся к его выбору, желая успехов в футбольной карьере», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Соболев перешёл в московский «Спартак» на правах аренды до конца сезона с правом последующего выкупа.

Ранее сообщалось, что Корнаухов высказался о перспективах Соболева в «Спартаке».

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