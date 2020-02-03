Корнаухов высказался о перспективах Соболева в «Спартаке»

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Олег Корнаухов оценил перспективы нападающего Александра Соболева в «Спартаке», в который он перешёл из самарских «Крыльев Советов».

«Соболев — это человек штрафной, потому что не бегает по всему полю. Он хорошо видит защитников и здорово прячется за них. Если он находится в штрафной, то всегда нацелен на борьбу», — приводит слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

По его словам, необходимо посмотреть на игру форварда в топ-клубе, так как у него не будет лишнего времени и пространства.

«В «Спартаке» он будет под большим давлением, чем в «Крыльях Советов», — добавил Корнаухов.

Соболев перешёл в «Спартак» на правах аренды с правом выкупа. В текущем сезоне 22-летний форвард провёл 19 матчей за «Крылья Советов», в которых забил десять мячей.

Ранее тренер Александр Григорян поделился мнением о переходе Соболева в «Спартак».