Григорян: трудно сказать, как Соболев адаптируется в «Спартаке»

Главный тренер «Урарту» Александр Григорян поделился мнением о нападающем Александре Соболеве и его переходе из самарских «Крыльев Советов» в московский «Спартак».

«Помню, как Александр призвал Рыжикова не тянуть время в одном из матчей, так как хотел забить ещё. Меня поразила эта наглость», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

По его мнению, Соболев должен многого добиться. При этом он не хотел бы сравнивать игрока с бывшим форвардом красно-белых Зе Луишем, так как они являются нападающими разных стилей.

«Мне трудно сказать, как Соболев адаптируется в «Спартаке». Любой топ-клуб должен иметь вариативность в атаке. Нельзя строить игру только на одном нападающем. Мастерство Соболева пока ещё не созрело, оно формируется», — сказал Григорян.

Соболев перешёл в «Спартак» на правах аренды с правом выкупа. В текущем сезоне 22-летний форвард провёл 19 матчей за «Крылья Советов», в которых забил десять мячей.

Ранее Луис Адриано признался, что не хотел уходить из «Спартака».