Ганус рассказал об угрозах в свой адрес

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что получал угрозы из-за своих заявлений о махинациях с базой данных московской лаборатории.
Ганус рассказал об угрозах в свой адрес
  • РИА Новости

«Мы ломаем многолетний лёд терпимости к допингу, расчищая дорогу для чистых спортсменов. Мы работаем под огнём с разных сторон. Я обеспокоен этим. Когда кто-то пытался надавить на меня, я ответил: «Я работаю на национальные интересы. А на какие интересы работаете вы?» Я понимаю, что навлекаю на себя негатив. Мне звонили, когда я был в Колорадо-Спрингс: «Ты хочешь вернуться в Россию?» А зачем мне вообще об этом думать, правда на моей стороне. Патриотизм — это не преданность чиновникам или президенту, это преданность стране», — сказал Ганус Washington Post.

Глава РУСАДА заявлял иностранной прессе о махинациях с базой данных московской лаборатории, за что был подвергнут серьёзной критике.

Ранее Ганус оценил риски из-за расследования в отношении РУСАДА.

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