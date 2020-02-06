«Зенит» с Малкомом в составе обыграл грузинский «Сабуртало»

Контрольный поединок «Зенита» в рамках подготовки ко второй части сезона-2019/20 завершился крупной победой команды над грузинским «Сабуртало».

Встреча завершилась крупной победой «Зенита» со счётом 4:0. Голы в матче на счету Алексея Сутормина, Вильмара Барриоса, Олега Шатова и Даниила Шамкина.

В стартовом составе «Зенита» вышел бразильский вингер Малком, отыгравший в текущем сезоне всего два поединка из-за травмы. Футболист провёл на поле 31 минуту, после чего был заменён.

Малком летом 2019 года перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за €40 млн.

Ранее сообщалось, что «Рубин» разгромил сербскую «Войводину» в товарищеском матче.