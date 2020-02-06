Определились пары матча Румыния — Россия на Кубке федерации

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Состоялась жеребьёвка матча Кубка федерации по теннису между женскими сборными России и Румынии.
Определились пары матча Румыния — Россия на Кубке федерации
  • Pixabay

7 февраля первыми сыграют Елена-Габриэла Русе и Екатерина Александрова. Затем встретятся Ана Богдан и Вероника Кудерметова. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

На следующий день Ана Богдан сыграет с Екатериной Александровой, а Елена-Габриэла Русе — с Вероникой Кудерметовой. На парную встречу были заявлены Ирина Бара/Иоана Ралука Олару и Анна Калинская/Анна Блинкова.

Победитель матча сборных Румынии и России получит право сыграть в финальном этапе соревнований, который состоится 14—19 апреля в Будапеште.

Ранее сообщалось, что Блинкова заменит Кузнецову в матче Кубка федерации по теннису с Румынией.

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