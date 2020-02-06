Блинкова заменит Кузнецову в матче Кубка Федерации по теннису с Румынией
Теннисистка Анна Блинкова заменит Светлану Кузнецову в сборной России в матче квалификационного раунда Кубка Федерации с Румынией.
- © Lu Hanxin/Xinhua
- globallookpress.com
Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса России.
Отмечается, что Кузнецова пропустит матч из-за травмы локтя.
Матч пройдёт с 7 по 8 февраля в румынском Клуж-Напоке.
Ранее сообщалось, что Кузнецова выступит на турнире WTA в Санкт-Петербурге.
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