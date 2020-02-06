Блинкова заменит Кузнецову в матче Кубка Федерации по теннису с Румынией

Теннисистка Анна Блинкова заменит Светлану Кузнецову в сборной России в матче квалификационного раунда Кубка Федерации с Румынией.

© Lu Hanxin/Xinhua

globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса России. Отмечается, что Кузнецова пропустит матч из-за травмы локтя. Матч пройдёт с 7 по 8 февраля в румынском Клуж-Напоке. Ранее сообщалось, что Кузнецова выступит на турнире WTA в Санкт-Петербурге.