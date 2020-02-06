Блинкова заменит Кузнецову в матче Кубка Федерации по теннису с Румынией

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Теннисистка Анна Блинкова заменит Светлану Кузнецову в сборной России в матче квалификационного раунда Кубка Федерации с Румынией.
Блинкова заменит Кузнецову в матче Кубка Федерации по теннису с Румынией
  • © Lu Hanxin/Xinhua
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса России.

Отмечается, что Кузнецова пропустит матч из-за травмы локтя.

Матч пройдёт с 7 по 8 февраля в румынском Клуж-Напоке.

Ранее сообщалось, что Кузнецова выступит на турнире WTA в Санкт-Петербурге.

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