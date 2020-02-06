Чемпионка Australian Open 2017 года в миксте дисквалифицирована за допинг

Американская теннисистка Эбигейл Спирс дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на 22 месяца.

Как сообщает Associated Press, спортсменка сдала положительный допинг-тест 31 августа 2019 года на US Open.

В её пробе были обнаружены следы тестостерона, прастерона и их метаболитов. Отстранение вступило в силу с 7 ноября.

Дисквалификация завершится 6 сентября 2021 года.

Спирс является победительницей турнира Большого шлема Australian Open 2017 года в смешанном парном разряде.

Ранее сообщалось, что трёхкратный чемпион мира по борьбе Билял Махов уличён в употреблении допинга.