Чемпионка Australian Open 2017 года в миксте дисквалифицирована за допинг

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Американская теннисистка Эбигейл Спирс дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на 22 месяца.
Чемпионка Australian Open 2017 года в миксте дисквалифицирована за допинг
  • Reuters

Как сообщает Associated Press, спортсменка сдала положительный допинг-тест 31 августа 2019 года на US Open.

В её пробе были обнаружены следы тестостерона, прастерона и их метаболитов. Отстранение вступило в силу с 7 ноября. 

Дисквалификация завершится 6 сентября 2021 года. 

Спирс является победительницей турнира Большого шлема Australian Open 2017 года в смешанном парном разряде.

Ранее сообщалось, что трёхкратный чемпион мира по борьбе Билял Махов уличён в употреблении допинга.

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