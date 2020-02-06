Экс-футболист «Зенита» Спивак прокомментировал новый формат жеребьёвки Евро-2020

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Спивак прокомментировал новый формат жеребьёвки чемпионата Европы по футболу 2020 года.

В беседе с Newinform эксперт выразил мнение, что футболистам, раскритиковавшим правила, нужно настроиться на игру и показать красивый футбол.

«Надо в футбол играть. Особенно нужно показать хорошую игру нашей сборной, так как группа отличная. И болельщикам, соответственно, будет приятно увидеть хороший футбол», — отметил Спивак.

Ранее бывший вратарь сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев в беседе с ФАН рассказал об ожиданиях от национальной команды на Евро-2020.