Экс-футболист «Зенита» Спивак прокомментировал новый формат жеребьёвки Евро-2020
- РИА Новости
В беседе с Newinform эксперт выразил мнение, что футболистам, раскритиковавшим правила, нужно настроиться на игру и показать красивый футбол.
«Надо в футбол играть. Особенно нужно показать хорошую игру нашей сборной, так как группа отличная. И болельщикам, соответственно, будет приятно увидеть хороший футбол», — отметил Спивак.
Ранее бывший вратарь сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев в беседе с ФАН рассказал об ожиданиях от национальной команды на Евро-2020.