Тренер «Рейнджерс» похвалил Шестёркина после матча с «Торонто»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн оценил игру голкипера команды Игоря Шестёркина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Всё, что он делает в Америке, — играет хорошо и выигрывает матчи. При равенстве факторов решающую роль имеет твоя вера в игрока. Сегодня Игорь сделал своевременные сейвы, что всегда хорошо», — цитирует Куинна Lohud.

Он также отметил, что Шестёркин на каждом этапе своей карьеры постоянно доказывает, что является настоящим победителем.

Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу «Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что Шестёркин установил рекорд «Рейнджерс» по количеству побед на старте карьеры в НХЛ.