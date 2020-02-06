Тренер «Рейнджерс» похвалил Шестёркина после матча с «Торонто»
- Reuters
«Всё, что он делает в Америке, — играет хорошо и выигрывает матчи. При равенстве факторов решающую роль имеет твоя вера в игрока. Сегодня Игорь сделал своевременные сейвы, что всегда хорошо», — цитирует Куинна Lohud.
Он также отметил, что Шестёркин на каждом этапе своей карьеры постоянно доказывает, что является настоящим победителем.
Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу «Рейнджерс».
Ранее сообщалось, что Шестёркин установил рекорд «Рейнджерс» по количеству побед на старте карьеры в НХЛ.