Шестёркин установил рекорд «Рейнджерс» по количеству побед на старте карьеры в НХЛ
- © Reuters
В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» Шестёркин записал на свой счёт 27 сейвов и помог своему коллективу взять верх со счётом 5:3.
Таким образом, с российским голкипером в воротах «Рейнджерс» одержал четвёртую победу в пяти матчах, что является новым рекордом клуба для вратарей-новичков.
До настоящего момента подобными показателями мог похвастаться Кэм Тальбо, также выигравший четыре из пяти матчей в своём первом сезоне в НХЛ.
Ранее сообщалось, что гол и две передачи Павла Бучневича помогли «Рейнджерс» сломить сопротивление «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.