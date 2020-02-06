Шестёркин установил рекорд «Рейнджерс» по количеству побед на старте карьеры в НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин одержал четвёртую победу в пяти матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и установил рекорд клуба по данному показателю.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» Шестёркин записал на свой счёт 27 сейвов и помог своему коллективу взять верх со счётом 5:3.

Таким образом, с российским голкипером в воротах «Рейнджерс» одержал четвёртую победу в пяти матчах, что является новым рекордом клуба для вратарей-новичков.

До настоящего момента подобными показателями мог похвастаться Кэм Тальбо, также выигравший четыре из пяти матчей в своём первом сезоне в НХЛ.

Ранее сообщалось, что гол и две передачи Павла Бучневича помогли «Рейнджерс» сломить сопротивление «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.