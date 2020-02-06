Гол и две передачи Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Торонто» в матче НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду обыграл «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2019/20.
Гол и две передачи Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Торонто» в матче НХЛ
  • © Reuters

Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу «Рейнджерс».

В составе хозяев голами отметились Филип Хитил (9-я минута), Мика Зибанежад (18-я минута), Крис Крайдер (18-я минута), Павел Бучневич (38-я минута) и Грег Маккегг (60-я минута).

У «Торонто» дубль оформил Остон Мэттьюз (37-я и 57-я минуты), ещё один гол на счету Джона Тавареса (8-я минута).

Кроме того, российский форвард Бучневич записал на свой счёт две голевые передачи.

Ранее заслуженный тренер России Александр Плющев оценил достижения нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге.

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