В WADA прокомментировали информацию о недопуске сборной России на ЧМ-2022 по футболу

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что санкции в отношении России, утверждённые исполкомом организации, касаются и выступления россиян на предстоящем чемпионате мира по футболу 2022 года.
В WADA прокомментировали информацию о недопуске сборной России на ЧМ-2022 по футболу
  • AFP

По словам представителя агентства Джеймса Фицджеральда, чемпионат мира по футболу 2022 года входит в число турниров, на участие российских спортсменов в которых распространяется решение исполкома WADA от 9 декабря 2019 года.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

Данное решение вступит в силу только после рассмотрения спора между WADA и РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее сообщалось, что РУСАДА не получало документов о недопуске России на ЧМ-2022.

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