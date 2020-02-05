«Зенит» проиграл «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги

Петербургский «Зенит» потерпел поражение от турецкого «Фенербахче» в матче 23-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 73:68 в пользу гостей.

За «Зенит» по 16 очков набрали Остин Холлинс и Густаво Айон. Ещё 13 очков команде принёс Уилл Томас. В активе Тима Абромайтиса десять очков.

В составе «Фенербахче» 13 очков набрал Лео Вестерманн. 12 очков свой актив записал Костас Слукас. Ян Веселы и Луиджи Датоме набрали по 11 очков.

Следующим соперником «Зенита» станет греческий «Панатинаикос». Игра состоится 7 февраля в Афинах.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Эфесу» в баскетбольной Евролиге.