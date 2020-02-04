ЦСКА проиграл «Эфесу» в баскетбольной Евролиге

Короткая ссылка
Московский ЦСКА потерпел поражение от турецкого клуба «Анадолу Эфес» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
ЦСКА проиграл «Эфесу» в баскетбольной Евролиге
  • © euroleague.net

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 82:80 в пользу гостей.

В составе ЦСКА 20 очков в свой актив записал Майк Джеймс. Ещё 15 очков набрал Йоханнес Фойгтманн. Дэниел Хэккетт набрал 11 очков.

За «Эфес» 23 очка набрал Шейн Ларкин. Ещё 19 очков команде принёс Василье Мичич. Родриг Бьёбуа записал в свой актив 13 очков.

Следующим соперником ЦСКА станет греческий «Олимпиакос». Игра состоится в Пирее 6 февраля.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Барселоне» в матче баскетбольной Евролиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить