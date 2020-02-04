ЦСКА проиграл «Эфесу» в баскетбольной Евролиге

Московский ЦСКА потерпел поражение от турецкого клуба «Анадолу Эфес» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 82:80 в пользу гостей.

В составе ЦСКА 20 очков в свой актив записал Майк Джеймс. Ещё 15 очков набрал Йоханнес Фойгтманн. Дэниел Хэккетт набрал 11 очков.

За «Эфес» 23 очка набрал Шейн Ларкин. Ещё 19 очков команде принёс Василье Мичич. Родриг Бьёбуа записал в свой актив 13 очков.

Следующим соперником ЦСКА станет греческий «Олимпиакос». Игра состоится в Пирее 6 февраля.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Барселоне» в матче баскетбольной Евролиги.