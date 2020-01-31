«Зенит» проиграл «Барселоне» в матче баскетбольной Евролиги

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Санкт-петербургский «Зенит» уступил в гостях «Барселоне» в 22-м туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги (72:90).
«Зенит» проиграл «Барселоне» в матче баскетбольной Евролиги
  • Reuters

Первая четверть игры завершилась вничью, но вторую хозяева выиграли с преимуществом «+18». В дальнейшем «Барса» старалась держать «Зенит» на комфортной дистанции. Самыми результативными в её составе оказались Малколм Делейни и Кайл Курич, набравшие по 21 очку. У питерцев Эндрю Альбиси и Густаво Айон записали себе в актив по 16.

В турнирной таблице «Зенит» занимает последнее, 18-е место, одержав семь побед в 15 встречах. У «Барселоны» 16 успешных матчей и третья позиция.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Химки» в матче Евролиги.

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