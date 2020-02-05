РФС запретил «Динамо» регистрировать новых игроков

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Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) наложила на московский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» запрет на регистрацию новых игроков из-за долга перед полузащитником Рамилем Шейдаевым.
РФС запретил «Динамо» регистрировать новых игроков
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РФС, заявление Шейдаева в отношении «Динамо» о признании расторжения трудового договора без обоснованных причин, а также о взыскании компенсации за расторжение трудового договора было удовлетворено частично.

Отмечается, что санкции будут сняты после того, как «Динамо» выплатит компенсацию за расторжение контракта в полном объёме.

Шейдаев перешёл в «Динамо» летом 2019 года, а уже в январе 2020 года было объявлено о расторжении с ним контракта. В его активе девять матчей за московский клуб, в которых он не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Минспорт Мордовии подал заявку на проведение финала Кубка России по футболу.

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