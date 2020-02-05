Фигуристка Куракова: иногда с Медведевой разговариваем о мальчиках

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Фигуристка Екатерина Куракова, выступающая за Польшу, рассказала о своих отношениях с Евгенией Медведевой, с которой тренируется в одной группе Брайана Орсера.
Фигуристка Куракова: иногда с Медведевой разговариваем о мальчиках
  • Reuters

«Мы конкурентки на льду: Женя прыгнет, я стараюсь делать лучше, она старается ещё лучше и так далее. И это очень хорошо помогает. Но Медведева и сама не оставляет прыжок на плохой попытке. Она обязательно добьёт его, как бы ни устала», — рассказала Куракова Sport24.

Фигуристка добавила, что после знакомства они стали много общаться и проводить время вместе.

«Вне катка мы с ней очень хорошо разговариваем на разные темы. Иногда о мальчиках, иногда о чём-то ещё. Как-то были вместе в джакузи, ходили в кино. У нас ней хорошее общение, и я этому рада», — сказала спортсменка.

Ранее Куракова рассказала, почему сменила гражданство.

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