Баскетболистка Вадеева призналась, что в детстве комплексовала из-за роста

Центровая сборной России по баскетболу Мария Вадеева рассказала, как комплексовала из-за своего роста в детстве.

«Когда мне было лет 13—14, я уже была выше всех, и я немного забилась и комплексовала. Я была выше всех ровесников, даже пацанов. Но потом я поняла, что я принимаю себя такой, какая есть. А если я кому-то не нравлюсь — ничего, не у всех должен быть хороший вкус», — написала Вадеева в своём Instagram.

Рост Вадеевой — 194 см. Она является чемпионом женской Евролиги 2017 года, а также чемпионом мира 2017 года среди игроков не старше 19 лет.

Ранее сообщалось, что Россия обыграла Эстонию в отборе к женскому Евробаскету-2021.