Кудряшов неординарно высказался о бое Емельяненко с Кокляевым
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«Знаю, что многие выступили с критикой. Говорили, что якобы такие поединки порочат этот вид спорта. Но я считаю, что это, наоборот, помогает его развитию. Чем больше людей выходят в ринг и пробуют себя, тем лучше. Плюс это создало большой зрительский интерес. У меня даже мама на следующий день спрашивала, кто выиграл. А ведь это она, абсолютно далёкий от единоборств человек!» — сказал Кудряшов в интервью RT.
Ранее Кудряшов заявил, что у него нет личной неприязни к Емельяненко.