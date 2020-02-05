Кудряшов неординарно высказался о бое Емельяненко с Кокляевым

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Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов поделился мнением о прошедшем в ноябре поединке между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.
Кудряшов неординарно высказался о бое Емельяненко с Кокляевым
  • © РИА Новости

«Знаю, что многие выступили с критикой. Говорили, что якобы такие поединки порочат этот вид спорта. Но я считаю, что это, наоборот, помогает его развитию. Чем больше людей выходят в ринг и пробуют себя, тем лучше. Плюс это создало большой зрительский интерес. У меня даже мама на следующий день спрашивала, кто выиграл. А ведь это она, абсолютно далёкий от единоборств человек!» — сказал Кудряшов в интервью RT.

Ранее Кудряшов заявил, что у него нет личной неприязни к Емельяненко.

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