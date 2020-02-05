Кудряшов: личной неприязни к Емельяненко у меня нет

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Российский боксёр Дмитрий Кудряшов заявил, что ему неинтересно вызывать на бой отечественного бойца смешанного стиля Александра Емельяненко.
Кудряшов: личной неприязни к Емельяненко у меня нет
  • РИА Новости

«Какой спортивный интерес может представлять для меня Александр Емельяненко? Он чемпион в своей категории, а я выступаю в другой. Какой-то личной неприязни у меня к нему тоже нет. На чём основывать свой вызов? Я ничего не добился в смешанных единоборствах. Абсурдно было бы говорить, что вызываю его на бой по его правилам», — сказал Кудряшов в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Кудряшов не отказывался от перехода в смешанные единоборства.

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