Боксёр Кудряшов не отказывался от перехода в смешанные единоборства

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Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов не исключает, что ещё может перейти в MMA.
Боксёр Кудряшов не отказывался от перехода в смешанные единоборства
  • РИА Новости

«Всегда могу выступить по любым правилам, тем более, у меня есть база. В своё время выполнил норматив мастера спорта по рукопашному бою, а также по смешанным боевым искусствам, где есть и борьба, и бокс. Поэтому понимание у меня есть. Но для того, чтобы биться на высоком уровне, необходимо продолжительное время на подготовку», — сказал Кудряшов в интервью RT.

По его словам, для перехода в MMA необходимо комфортно чувствовать себя не только в стойке, но и в партере. Как отметил боксёр, именно поэтому он выбрал продолжать карьеру в боксе, когда ему предложили интересный бой в этом виде спорта.

«Поставил ли крест на перспективе перехода в MMA? Нет, но и конкретики тоже нет. Могу выступать и в боксе, и в смешанных единоборствах, пока никто не запрещает. Почему бы и нет? Мне интересен сам дух соперничества, так что я бы с удовольствием поборолся и по правилам MMA», — добавил Кудряшов.

Ранее сообщалось, что Кудряшов и Руслан Файфер проведут бой в Ростове-на-Дону 6 мая.

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