Овечкин о хет-трике в матче с «Лос-Анджелесом»: сам себе не удивляюсь

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил свою игру в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз».
Овечкин о хет-трике в матче с «Лос-Анджелесом»: сам себе не удивляюсь
  • © Reuters

«Удивляюсь ли я сам себе? Пока нет. Я ведь всё ещё играю. Уверен, что я, моя семья и друзья будем говорить об этом. Но сейчас я просто пытаюсь не фокусироваться на этом и просто делать своё дело. Если начнёшь думать об этом слишком много, то ничего не получится», — приводит слова Овечкина официальный сайт «Кэпиталз».

Он также отметил, что в минувшей встрече его команда смогла вовремя прибавить после двух непростых периодов. Кроме того, форвард считает, что в моменте с первым его голом ему повезло, а во втором он просто грамотно сыграл на добивании.

Овечкин трижды поразил ворота «Кингз» и помог «Вашингтону» победить со счётом 4:2. Для Овечкина этот хет-трик стал 27-м в НХЛ, он вышел на чистое восьмое место по данному показателю.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на четвёртое место по победным шайбам в НХЛ.

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