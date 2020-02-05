Натхо раскрыл секрет успеха московского ЦСКА

Полузащитник белградского «Партизана» Бибрас Натхо поделился мнением о московском ЦСКА, за который он выступал в 2014—2018 годах.

По словам израильского футболиста, он по-прежнему следит за выступлениями красно-синих.

«Вместе со мной ушли многие игроки. Но ЦСКА остаётся сильным даже в молодом составе. Виктор Гончаренко делает фантастическую работу. Я думаю, все удивлены такими результатами. Вообще, мне кажется, что ЦСКА — один из лучших вариантов для молодых игроков. Там они получают свободу и могут наслаждаться футболом без лишнего давления», — цитирует Натхо Sport24.

Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» выбил «Лейпциг» из Кубка Германии по футболу.