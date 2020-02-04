«Айнтрахт» выбил «Лейпциг» из Кубка Германии по футболу

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Франкфуртский «Айнтрахт» одержал победу над «РБ Лейпциг» в матче 1/8 финала Кубка Германии по футболу.
«Айнтрахт» выбил «Лейпциг» из Кубка Германии по футболу
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Встреча, прошедшая во Франкфурте-на-Майне, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Айтрахту» принесли голы Андре Силвы, реализовавшего пенальти, и Филипа Костича, оформившего дубль.

«Лейпциг» ответил голом Даниэля Ольмо.

Таким образом «Айнтрахт» вышел в четвертьфинал Кубка Германии, а «Лейпциг» завершил выступление на турнире.

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» сыграл вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией» и не смог вернуться в лидеры Бундеслиги.

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