«Айнтрахт» выбил «Лейпциг» из Кубка Германии по футболу

Франкфуртский «Айнтрахт» одержал победу над «РБ Лейпциг» в матче 1/8 финала Кубка Германии по футболу.

Встреча, прошедшая во Франкфурте-на-Майне, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Айтрахту» принесли голы Андре Силвы, реализовавшего пенальти, и Филипа Костича, оформившего дубль.

«Лейпциг» ответил голом Даниэля Ольмо.

Таким образом «Айнтрахт» вышел в четвертьфинал Кубка Германии, а «Лейпциг» завершил выступление на турнире.

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» сыграл вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией» и не смог вернуться в лидеры Бундеслиги.