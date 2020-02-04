«Айнтрахт» выбил «Лейпциг» из Кубка Германии по футболу
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Встреча, прошедшая во Франкфурте-на-Майне, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.
Победу «Айтрахту» принесли голы Андре Силвы, реализовавшего пенальти, и Филипа Костича, оформившего дубль.
«Лейпциг» ответил голом Даниэля Ольмо.
Таким образом «Айнтрахт» вышел в четвертьфинал Кубка Германии, а «Лейпциг» завершил выступление на турнире.
Ранее сообщалось, что «Лейпциг» сыграл вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией» и не смог вернуться в лидеры Бундеслиги.