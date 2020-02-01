«Лейпциг» сыграл вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией» и не смог вернуться в лидеры Бундеслиги
- @DieRotenBullen
Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счётом 2:2.
«Боруссия» дважды забила в первом тайме. На 24-й минуте отличился Алассан Плеа, а на 35-й — Йонас Хофман.
«Лейпциг» отыграл один мяч на 50-й минуте. Гол в активе Патрика Шика. На 61-й минуте мёнхенгладбахцы остались вдесятером. Красную карточку получил Плеа.
На 89-й минуте «Лейпциг» сумел уйти от поражение благодаря голу Кристофера Нкунку.
Таким образом, «Лейпциг», набрав 41 очко, не сумел вернуться в лидеры Бундеслиги, отстав от «Баварии» на одно очко. «Боруссия с 39 очками — четвёртая, уступая одноимённому клубу из Дортмунда по дополнительным показателям.
Ранее сообщалось, что «Бавария» одержала шестую победу подряд в Бундеслиге.