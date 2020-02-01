«Лейпциг» сыграл вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией» и не смог вернуться в лидеры Бундеслиги

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«РБ Лейпциг» и мёнхенгладбахская «Боруссия» сыграли вничью в матче 20-го тура немецкой Бундеслиги.
«Лейпциг» сыграл вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией» и не смог вернуться в лидеры Бундеслиги
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Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счётом 2:2.

«Боруссия» дважды забила в первом тайме. На 24-й минуте отличился Алассан Плеа, а на 35-й — Йонас Хофман.

«Лейпциг» отыграл один мяч на 50-й минуте. Гол в активе Патрика Шика. На 61-й минуте мёнхенгладбахцы остались вдесятером. Красную карточку получил Плеа.

На 89-й минуте «Лейпциг» сумел уйти от поражение благодаря голу Кристофера Нкунку.

Таким образом, «Лейпциг», набрав 41 очко, не сумел вернуться в лидеры Бундеслиги, отстав от «Баварии» на одно очко. «Боруссия с 39 очками — четвёртая, уступая одноимённому клубу из Дортмунда по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что «Бавария» одержала шестую победу подряд в Бундеслиге.

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