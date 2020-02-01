«Бавария» одержала шестую победу подряд в Бундеслиге

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Мюнхенская «Бавария» обыграла «Майнц» в матче 20-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
«Бавария» одержала шестую победу подряд в Бундеслиге
  • © Guido Kirchner/dpa
  • globallookpress.com

Встреча состоялась в Майнце и закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе действующих чемпионов Германии отличились Роберт Левандовски, Томас Мюллер и Тьяго Алькантара. Единственный мяч за хозяев забил Йерри Юсте.

Для мюнхенцев эта победа стала шестой подряд.

«Бавария» набрала 42 очка и возглавила турнирную таблицу чемпионата Германии. «Майнц» занимает 15-е место, имея 18 очков в активе.

Ранее дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион» в 20-м туре Бундеслиги.

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