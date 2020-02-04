Итудис: ЦСКА постарается вынести урок из поражения от «Эфеса»

Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своих подопечных от турецкого клуба «Анадолу Эфес» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

«Мы ожидали, что будет подобная игра, ведь встречались две лидирующие команды. Итог матча решили детали, но игра могла сложиться по-разному. Но мы стараемся сохранять оптимизм — времени расстраиваться нет. Постараемся вынести урок из этого поражения», — приводит слова Итудиса ТАСС.

«Анадолу Эфес» возглавляет турнирную таблицу Евролиги, одержав 20-ю победу при трёх поражениях. ЦСКА, потерпев седьмое поражение в 23 матчах, — четвёртый.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Эфесу» в баскетбольной Евролиге.