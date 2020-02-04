Итудис: ЦСКА постарается вынести урок из поражения от «Эфеса»

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Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своих подопечных от турецкого клуба «Анадолу Эфес» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Итудис: ЦСКА постарается вынести урок из поражения от «Эфеса»
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«Мы ожидали, что будет подобная игра, ведь встречались две лидирующие команды. Итог матча решили детали, но игра могла сложиться по-разному. Но мы стараемся сохранять оптимизм — времени расстраиваться нет. Постараемся вынести урок из этого поражения», — приводит слова Итудиса ТАСС.

«Анадолу Эфес» возглавляет турнирную таблицу Евролиги, одержав 20-ю победу при трёх поражениях. ЦСКА, потерпев седьмое поражение в 23 матчах, — четвёртый.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Эфесу» в баскетбольной Евролиге.

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